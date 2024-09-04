FT: Москва створила таємний торговельний канал з Індією

Росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення і вивчала можливість будівництва в країні підприємств, щоб отримувати компоненти для своїх військових потреб, йдеться в російському державному листуванні, що потрапило в розпорядження Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Міністерство промисловості й торгівлі Москви, яке контролює оборонне виробництво для підтримки повномасштабного вторгнення Путіна в Україну, у жовтні 2022 року розробило конфіденційні плани витратити близько 82 млрд рупій (1 млрд доларів на той час) на постачання критичної електроніки каналами, прихованими від західних урядів.

План, викладений у листах до тіньового органу зі сприяння торгівлі, тісно пов'язаного з російськими спецслужбами, мав на меті використати "значні резерви" рупій, накопичені російськими банками від продажу нафти до Індії. Він розглядав Індію як альтернативний ринок для постачання критично важливих товарів, які "раніше постачалися з недружніх країн".

Згідно з документами, Росія та її індійські партнери націлилися на технології подвійного призначення — товари, що мають як цивільне, так і військове застосування і які підпадають під західний експортний контроль. Москва навіть припускала вкласти інвестиції в російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки. Російські компанії також використовували рупії для торгівлі золотом і купівлі товарів, щоб обійти санкції.

Причетний до витоку листування чиновник російського центрального уряду Алєксандр Гапонов є заступником керівника департаменту "радіоелектроніки" Міністерства. У жовтні 2022 року Гапонов попросив непрозору московську організацію зі зв'язками з російськими спецслужбами — Консорціум зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної міждержавної кооперації в промисловості — представити плани придбання критично важливих компонентів в Індії.

Президент Консорціуму Вадим Пойда відповів, що він розробив "конкретні плани" спільно з російською електронною промисловістю і "представниками відповідних індійських державних і приватних підприємств", які мають "високий потенціал" для використання кремлівських рупій.

Пойда виклав п'ятиетапний план, як допомогти Росії витратити рупії та налагодити стабільні поставки компонентів подвійного призначення. Росія створить "закриту платіжну систему між російськими та індійськими компаніями", що не підпадає під нагляд західних країн, "зокрема з використанням цифрових фінансових активів", написав Пойда.

Згідно з оцінками консорціуму Пойди, Росія може закупити комплектуючі на суму до 100 млрд рублів, включно з деталями для "телекомунікаційного, серверного та іншого складного електронного обладнання", яке раніше купували через західні країни.