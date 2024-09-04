FT: Москва создала тайный торговый канал с Индией

Россия тайно закупала в Индии товары двойного назначения и изучала возможность строительства в стране предприятий, чтобы получать компоненты для своих военных нужд, говорится в российской государственной переписке, попавшей в распоряжение Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Министерство промышленности и торговли Москвы, контролирующее оборонное производство для поддержки полномасштабного вторжения Путина в Украину, в октябре 2022 года разработало конфиденциальные планы потратить около 82 млрд рупий (1 млрд долларов в то время) на снабжение критической электроники по каналам, скрытым от западных правительств.

План, изложенный в письмах в теневой орган по содействию торговле, тесно связанный с российскими спецслужбами, имел целью использовать "значительные резервы" рупий, накопленные российскими банками от продажи нефти в Индию. Он рассматривал Индию как альтернативный рынок для поставки критически важных товаров, которые "ранее поставлялись из недружественных стран".

Согласно документам, Россия и ее индийские партнеры нацелились на технологии двойного назначения — товары, имеющие как гражданское, так и военное применение и подпадающие под западный экспортный контроль. Москва даже предполагала вложить инвестиции в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники. Российские компании также использовали рупии для торговли золотом и покупки товаров, чтобы обойти санкции.

Причастный к утечке переписки чиновник российского центрального правительства Александр Гапонов является заместителем руководителя департамента "радиоэлектроники" Министерства. В октябре 2022 года Гапонов попросил непрозрачную московскую организацию со связями с российскими спецслужбами — Консорциум внешнеэкономической деятельности и международной межгосударственной кооперации в промышленности — представить планы приобретения критически важных компонентов в Индии.

Президент Консорциума Вадим Пойда ответил, что он разработал "конкретные планы" совместно с российской электронной промышленностью и "представителями соответствующих индийских государственных и частных предприятий", обладающих "высоким потенциалом" для использования кремлевских рупий.

Пойда изложил пятиэтапный план, как помочь России потратить рупии и наладить стабильные поставки компонентов двойного назначения. Россия создаст "закрытую платежную систему между российскими и индийскими компаниями", не подпадающую под надзор западных стран, "в том числе с использованием цифровых финансовых активов", написал Пойда.

Согласно оценкам консорциума Пойды, Россия может закупить комплектующие на сумму до 100 млрд рублей, включая детали для "телекоммуникационного, серверного и прочего сложного электронного оборудования", ранее покупаемого через западные страны.