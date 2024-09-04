Втеча Дмитрука: суд обрав запобіжний захід одному з учасників схеми

Київський районний суд Одеси обрав одному з учасників схеми з незаконного переправлення народного депутата через державний кордон запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у 5 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань, повідомляє Укрінформ.

23 серпня депутат, який підозрюється у нападах на громадян, незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску "Павлівка".

За даними слідства, йому допомогли троє спільників. Їм повідомили про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного затримали.

Останній контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Нагадаємо, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

ДБР підтвердило, що Дмитрук нелегально перетнув кордон, та оголосило його в міжнародний розшук.