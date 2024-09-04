Бегство Дмитрука: суд избрал меру пресечения одному из участников схемы

Киевский районный суд Одессы избрал одному из участников схемы по незаконной переправке народного депутата через государственную границу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн. Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований, сообщает Укринформ.

23 августа депутат, подозреваемый в нападениях на граждан, незаконно пересек границу Украины с Республикой Молдова в районе пункта пропуска "Павловка".

По данным следствия, ему помогли три сообщника. Им сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Двое, в том числе организатор, скрылись за пределами Украины, одного задержали.

Последний контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где проходил побег.

Напомним, правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

ДБР подтвердило, что Дмитрук нелегально пересек границу и объявил его в международный розыск.