Рада не змогла відкликати Безуглу з комітету з нацбезпеки

Сьогодні Верховна Рада розглянула постанову про зняття Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки. Про це заявив депутат Ярослав Железняк, повідомляє Лівий берег.

Голосів для прийняття відповідного рішення не вистачило. Загалом було 205 голосів. Фракція "Слуга народу" дала 124.

Він також опублікував скриншот, хто і як голосував.

"При тому, що це стара постанова №10391, тому з заступника комітету вона то була б відкликана, але членом Комітету з нацбезпеки залишалась би. Тобто навіть така собі слабка постанова і то була заблокована" , - прокоментував нардеп.

Як Безуглу намагалися усунути з комітету﻿

5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.

10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного це питання. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало – Стефанчук закрив засідання.

Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.

16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.

У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло, попри домовленості на погоджувальній раді.

15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету.

17 липня вона з другої спроби вийшла з фракції "Слуга Народу".

22 липня Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та її виключення зі складу. Однак, згідно з законодавством, рішення про це має ухвалювати парламент.