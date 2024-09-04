Рада не смогла отозвать Безуглую из комитета по нацбезопасности

Сегодня Верховная Рада рассмотрела постановление о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк, сообщает Левый берег.

Голосов для принятия решения не хватило. Всего было 205 голосов. Фракция "Слуга народа" дала 124 человека.

Он также опубликовал скриншот, кто и как голосовал.

"При том, что это старое постановление №10391, поэтому с заместителя комитета оно было бы отозвано, но членом Комитета по нацбезопасности оставалось бы. То есть даже такое слабое постановление и то было заблокировано" , - прокомментировал нардеп.

Как Безуглую пытались устранить из комитета

5 января оборонный комитет решил устранить Безуглую с должности заместителя его председателя. Безуглая назвала это репрессиями и сказала, что "сделано все было максимально коварно". Регламентный комитет рекомендовал депутатам определить по устранению Безуглой путем голосования в зале.

10 января спикер парламента Руслан Стефанчук отказался вносить в повестку дня этот вопрос. Депутаты даже блокировали трибуну с требованием рассмотреть ее отзыв, но результата это не дало – Стефанчук закрыл заседание.

На следующий день Безуглая объявила, что написала заявление на выход из фракции и партии.

16 января Стефанчук снова отказался вносить в повестку дня снятия Безуглой.

В феврале Безуглая вышла из партии "Слуга народа". В то же время в Верховной Раде не хватило голосов для вынесения в зал постановления об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя комитета национальной безопасности и обороны. Голосов не хватило, несмотря на договоренности на согласительном совете.

15 июля Безуглую сняли с должности главы подкомитета Совета по нацбезопасности. При этом она остается заместителем председателя Комитета.

17 июля она со второй попытки вышла из фракции "Слуга Народа".

22 июля Оборонный комитет Рады поддержал увольнение Безуглой с должности заместителя председателя и его исключение из состава. Однако согласно законодательству решение об этом должен принимать парламент.