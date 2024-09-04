Міноборони Естонії: Обмеження на застосування зброї для ЗСУ мали й позитивний ефект

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї, але визнає, що ці обмеження мали і позитивний ефект, повідомляє Європейська правда.

За словами міністра, деякі країни все ще озираються на якісь додаткові міркування і встановлюють для українців обмеження і кажуть що, мовляв, не хочуть ескалації.

"Але я також пояснюю, що так само треба припинити говорити про ескалацію. Не тільки про червоні лінії, але і про ескалацію також. Адже це Росія, весь час йде на ескалацію, не ми" , – зазначив він.

Водночас Певкур звернув увагу, що ці обмеження для України дали також позитивний ефект.

"Вони дали українській армії та оборонній промисловості стимул для інновацій та нарощування виробництва. Як наслідок, ми бачимо успішні атаки на нафтопереробні заводи на дуже великій відстані!" , – сказав він.

Що ж до Естонії, зазначив міністр, Таллінн не ставить жодних обмежень.

"Ми знаємо, що техніка, зброя, а також боєприпаси, які ми багато-багато разів відправляли в Україну – активно використовується.

Але при цьому я, наприклад, не маю інформації про точне місцеперебування наших гаубиць FH-70, які ми передали українській армії. І це для мене не має значення! Тому вже ми передали щось Україні, то Україна може використовувати це так, як вона вважає за потрібне" , – наголосив Певкур.

Удень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, загинули 53 людини, ще 298 зазнали поранень.