Минобороны Эстонии: Ограничения на применение оружия для ВСУ имели и положительный эффект

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия, но признает, что эти ограничения имели и положительный эффект, сообщает Европейская правда.

По словам министра, некоторые страны все еще оглядываются на какие-то дополнительные соображения и устанавливают для украинцев ограничения и говорят, что, мол, не хотят эскалации.

"Но я также объясняю, что так же надо прекратить говорить об эскалации. Не только об красных линиях, но и об эскалации тоже. Ведь это Россия, все время идет на эскалацию, не мы" , – отметил он.

В то же время, Певкур обратил внимание, что эти ограничения для Украины дали также положительный эффект.

"Они дали украинской армии и оборонной промышленности стимул для инноваций и наращивания производства. Как следствие мы видим успешные атаки на нефтеперерабатывающие заводы на очень большом расстоянии!" , - сказал он.

Что касается Эстонии, отметил министр, Таллин не ставит никаких ограничений.

"Мы знаем, что техника, оружие, а также боеприпасы, которые мы много раз отправляли в Украину - активно используется.

Но при этом у меня, например, нет информации о точном местонахождении наших гаубиц FH-70, которые мы передали украинской армии. И это для меня не важно! Поэтому уже мы передали что-нибудь Украине, то Украина может использовать это так, как она считает нужным" , - подчеркнул Певкур.

Днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и в больнице неподалеку. По последним данным, погибли 53 человека, еще 298 получили ранения.