БЕБ звинуватило Коломойського у легалізації 4 млрд грн через банк підсанкційного олігарха

Детективи Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку, повідомляє Лівий берег.

Зазначається, що Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

Він нібито вносив готівку на власний рахунок у ПриватБанку. Надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій та зняття частини коштів приховувались факти наявності грошей на рахунках банку.

"В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня" , - пояснили в БЕБ.

Встановлено, що реалізація схеми з маскування незаконного походження коштів тривала впродовж 2 років.

Нещодавно детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Наразі матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023. Він отримав підозри за декількома епізодами. Перший – шахрайство і легалізація майна. Протягом 2013-2020 років він, за даними слідства, легалізував і вивів через банки за кордон понад пів мільярда грн. Також він є підозрюваним у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд гривень у 2013-2014 роках та у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.