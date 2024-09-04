БЭБ обвинило Коломойского в легализации 4 млрд грн из-за банка подсанкционного олигарха

Детективы Бюро экономической безопасности в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Игорем Коломойским свыше 4 млрд грн состоялась при участии находящегося в международном розыске банка одного из подсанкционных олигархов, сообщает Левый берег.

Отмечается, что Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.

Он якобы вносил наличные деньги на собственный счет в ПриватБанке. В дальнейшем эти деньги продавались Реал банка, после этого посредством имитации нескольких банковских операций и снятия части средств скрывались факты наличия денег на счетах банка.

"В результате упоминавшихся операций происходило сокрытие нехватки наличных денежных средств в отчетности к НБУ на конец банковского дня" , - объяснили в БЭБ.

Установлено, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения средств продолжалась в течение 2 лет.

Недавно детективы БЭБ выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где поставлено в известность о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн. "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

Полученные незаконным путем более 4 млрд. грн. подозреваемый легализовал.

В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 года. Он получил подозрения по нескольким эпизодам. Первый – мошенничество и легализация имущества. В течение 2013-2020 годов он, по данным следствия, легализовал и вывел через банки за границу более полумиллиарда гривен. Также он подозреваемый по делу о незаконном завладении 5,8 млрд гривен в 2013-2014 годах и в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.