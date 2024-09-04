Міністр оборони Естонії не виключає нападу Росії на одну з країн НАТО

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Росіє є загрозою не лише для його країни, а й для всього Заходу, і її напад на одну з країн НАТО не можна виключати, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив в інтерв'ю "ЄП".

Певкур стверджує, що країни повинні бути готові до того, що Росія може напасти.

"Ми не можемо цього виключати, якщо це правильне слово. Тому, звичайно, ми повинні бути готові до цього. Зрештою, ми фактично це вже бачили", – сказав він, навівши як приклад падіння уламків безпілотників у Румунії та захід російських ракет на територію Польщі.

За його словами, це не є класичним "нападом на НАТО", адже ціллю всіх цих атак була Україна, але і країни Альянсу мають бути готові.

"Для мене головне те, що він (Путін) у принципі є загрозою. Росія – це загроза, і не тільки для Естонії, але й для всього Заходу. А коли є загроза, то має бути наша відповідь на неї. Шукаючи цю відповідь, треба усвідомлювати: єдине, що розуміють росіяни, – це мова сили", – сказав Певкур..

Саме тому, за його словами, в Естонії нарощують військове виробництво і збільшили витрати на оборону до більш ніж трьох відсотків ВВП.

"Тому ми закуповуємо багато боєприпасів і так далі, і так далі, і так далі. Саме тому ми створили нові регіональні плани для країн НАТО.

Це – наша відповідь на ту загрозу, яку Росія зараз становить для Заходу", – сказав міністр.

Низка європейських країн НАТО раніше попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Зокрема, голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Крім того, на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.