Министр обороны Эстонии не исключает нападение России на одну из стран НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Россия является угрозой не только для его страны, но и для всего Запада, и ее нападение на одну из стран НАТО нельзя исключать, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в интервью "ЕП".

Певкур утверждает, что страны должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.

"Мы не можем этого исключать, если это правильное слово. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы к этому. В конце концов, мы фактически это уже видели", – сказал он, приведя в пример падение обломков беспилотников в Румынии и заход российских ракет на территорию Польши.

По его словам, это не является классическим "нападением на НАТО", ведь целью всех этих атак была Украина, но и страны Альянса должны быть готовы.

"Для меня главное то, что он (Путин) в принципе является угрозой. Россия – это угроза, и не только для Эстонии, но и для всего Запада. А когда есть угроза, то должен быть наш ответ на нее. В поисках этого ответа надо осознавать: единственное, что понимают россияне, – это язык силы", – сказал Певкур.

Именно поэтому, по его словам, в Эстонии наращивают военное производство и увеличили расходы на оборону до более чем трех процентов ВВП.

"Поэтому мы закупаем много боеприпасов. Именно поэтому мы создали новые региональные планы для стран НАТО.

Это – наш ответ на ту угрозу, которую Россия сейчас представляет для Запада", – сказал министр.

Ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

В частности, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Кроме того, по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.