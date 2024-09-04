Рада звільнила міністра стратегічної промисловості Камишіна
Верховна рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За звільнення проголосували 243 депутати.
Перед звільнення Камишін виступив зі звітом про свою роботу на посаді.
"Він єдиний хто сам перший прийшов в Раду, зараз на трибуні та доповідає", – повідомляв раніше Железняк.
За інформацією нардепа, він працюватиме стратегічним радником в Офісі президента.