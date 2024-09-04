Close button

Рада звільнила міністра стратегічної промисловості Камишіна

Рада звільнила міністра стратегічної промисловості Камишіна
Фото: t.me/yzheleznyak

Верховна рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

За звільнення проголосували 243 депутати.

Перед звільнення Камишін виступив зі звітом про свою роботу на посаді. 

"Він єдиний хто сам перший прийшов в Раду, зараз на трибуні та доповідає", – повідомляв раніше Железняк.

За інформацією нардепа, він працюватиме стратегічним радником в Офісі президента.

Новини

Популярні теми форуму

analytics