Рада уволила министра стратегической промышленности Камышина
Верховная рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За увольнение проголосовали 243 депутата.
Перед увольнением Камышин выступил с отчетом о своей работе в должности.
"Он единственный, кто сам первый пришел в Раду, сейчас на трибуне и докладывает", - сообщал ранее Железняк.
По информации нардепа, он будет работать стратегическим советником в Офисе президента.