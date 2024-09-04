Рада уволила министра стратегической промышленности Камышина

Верховная рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За увольнение проголосовали 243 депутата.

Перед увольнением Камышин выступил с отчетом о своей работе в должности.

"Он единственный, кто сам первый пришел в Раду, сейчас на трибуне и докладывает" , - сообщал ранее Железняк.

По информации нардепа, он будет работать стратегическим советником в Офисе президента.