Кулеба після звільнення може очолити одне з посольств - джерело

Главу МЗС Дмитра Кулебу, який написав заяву про звільнення, незабаром може звільнити Верховна Рада. Йому можуть запропонувати очолити одне із важливих посольств України за кордоном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили власні джерела.

Зокрема, може йтися про призначення Кулеби до Брюсселя, де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України власне у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург.

Раніше навіть обговорювалися варіанти злиття цих посольств воєдино в рамках оптимізації.

"Але зараз, з урахуванням нашої інтеграції до ЄС та НАТО цей напрямок треба буде серйозно посилити", - сказав один зі співрозмовників.

Тим часом інформагенція Bloomberg звернула увагу, що Кулеба є наймолодшим міністром закордонних справ Україн. У свої 43 роки він був помітним співрозмовником держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО. Видання з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з питаннями кадрових перестановок, пише, що тепер він зосередиться на зміцненні відносин України з Альянсом, оскільки вона прагне членства в НАТО.

Що відомо про Дмитра Кулебу

Дмитро Кулеба народився у 1981 році у м. Суми. Він з відзнакою закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародне право". Кандидат юридичних наук.

З 2003 рік по 2010 рік працював у системі Міністерства закордонних справ України на посадах у центральному апараті та у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання: ОБСЄ).

Потім працюючи у секретаріаті Міністра закордонних справ України, опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій, відносин з США. Протягом січня-червня 2013 року був радником віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань. Після чого він залишив державну службу та очолив Фонд культурної дипломатії UART.

У 2014 році повернувся до МЗС на посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. Запровадив у роботу МЗС концепції цифрової дипломатії, стратегічних комунікацій, культурної дипломатії та публічної дипломатії. Через два роки був призначений на посаду посла, постійного представника України при Раді Європи.

З 2019 по 2020 рік був віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. В березні 2020-го став міністром закордонних справ України, ставши наймолодшим главою МЗС України.