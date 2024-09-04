Кулеба после увольнения может возглавить одно из посольств - источник

Главу МИД Дмитрия Кулебу, написавшего заявление об увольнении, вскоре может уволить Верховная Рада. Ему могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за границей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили собственные источники.

В частности, речь может идти о назначении в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины собственно в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург. Ранее даже обсуждались варианты слияния этих посольство воедино, в рамках оптимизации.

"Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО это направление надо будет серьезно усилить", - сказал один из собеседников.

Между тем информагентство Bloomberg обратило внимание, что Кулеба является самым молодым министром иностранных дел Украины. В 43 года он был заметным собеседником госсекретаря США Энтони Блинкена и других министров иностранных дел НАТО. Издание со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с вопросами кадровых перестановок, пишет, что теперь он сосредоточится на укреплении отношений Украины с Альянсом, поскольку она стремится к членству в НАТО.

Что известно о Дмитрии Кулебе

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в г. Сумы. Он с отличием окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". Кандидат юридических наук.

С 2003 по 2010 год работал в системе Министерства иностранных дел Украины на должностях в центральном аппарате и в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопросы: ОБСЕ).

Затем, работая в секретариате Министра иностранных дел Украины, занимался вопросами имиджа Украины за рубежом, международных организаций, отношений с США. В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. После чего он бросил государственную службу и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Ввел в работу МИД концепции цифровой дипломатии, стратегических коммуникаций, культурной и публичной дипломатии. Через два года был назначен на должность посла, постоянного представителя Украины при Совете Европы.

С 2019 по 2020 год был вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины. В марте 2020-го стал министром иностранных дел Украины, став самым молодым главой МИД Украины.