Рада не змогла звільнити Верещук – нардеп

Депутати Верховної ради провалили звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення проголосували лише 214 депутатів з 226 необхідних голосів.

Верещук до Ради не прийшла і не звітувала про свою роботу перед депутатами.

Перед цим депутати не проголосували за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля, який також не прийшов та не звітував про роботу.