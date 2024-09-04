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Рада не змогла звільнити Верещук – нардеп

Рада не змогла звільнити Верещук – нардеп
Фото: president.gov.ua

Депутати Верховної ради провалили звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення проголосували лише 214 депутатів з 226 необхідних голосів.

Верещук до Ради не прийшла і не звітувала про свою роботу перед депутатами.

Перед цим депутати не проголосували за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля, який також не прийшов та не звітував про роботу.

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