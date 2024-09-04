Рада не смогла уволить Верещук – нардеп

Депутаты Верховной рады провалили увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За увольнение проголосовали только 214 депутатов из 226 необходимых голосов.

Верещук в Раду не пришла и не отчитывалась о своей работе перед депутатами.

Перед этим депутаты не проголосовали за увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля, также не пришедшего и не отчитывавшегося о работе.