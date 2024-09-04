Депутати звільнили ще двох міністрів

Сьогодні, 4 вересня, депутати Верховної ради звільнили ще двох урядовців – віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення Стефанішиної проголосували﻿ 241 депутат. Її планують перепризначити на цю посаду, а також додадуть обов'язки міністра юстиції. Також депутати почали розглядати питання відставки нинішнього міністра юстиції Дениса Малюськи.

За звільнення Стрільця проголосували﻿ 244 депутати.

Раніше депутати звільнили Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічної промисловості. Водночас віцепрем'єрку з питань реінтеграції окупованих територій та очільника Фонду держмайна не звільнили, оскільки забракло голосів.