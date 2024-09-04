Депутати звільнили ще двох міністрів
Сьогодні, 4 вересня, депутати Верховної ради звільнили ще двох урядовців – віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За звільнення Стефанішиної проголосували 241 депутат. Її планують перепризначити на цю посаду, а також додадуть обов'язки міністра юстиції. Також депутати почали розглядати питання відставки нинішнього міністра юстиції Дениса Малюськи.
За звільнення Стрільця проголосували 244 депутати.
Раніше депутати звільнили Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічної промисловості. Водночас віцепрем'єрку з питань реінтеграції окупованих територій та очільника Фонду держмайна не звільнили, оскільки забракло голосів.