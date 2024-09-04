Депутаты уволили еще двух министров

Сегодня, 4 сентября, депутаты Верховной рады уволили еще двух чиновников – вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За увольнение Стефанишиной проголосовали 241 депутат. Ее планируют переназначить на этот пост, а также добавят обязанности министра юстиции. Также депутаты начали рассматривать вопросы отставки нынешнего министра юстиции Дениса Малюськи.

За увольнение Стрельца проголосовали 244 депутата.

Ранее депутаты уволили Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегической промышленности. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и руководителя Фонда госимущества не уволили, поскольку не хватило голосов.