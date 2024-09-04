Рада звільнила Малюську та оголосила перерву – нардеп

Верховна рада звільнила міністра юстиції Дениса Малюську.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 249 депутатів.

Малюська прийшов до сесійної зали та виступив перед депутатами. Парламентарі зі "Слуги народи" зустріли Малюську оплесками.

Очікується, що нову кандидатуру не розглядатимуть, а обов'язки міністра передадуть віцепрем'єрці з євроінтеграції Ользі Стефанішиній.

Після результативного голосування за звільнення міністра юстиції Верховна Рада почала розгляд звільнення очільника МЗС Дмитра Кулеби, втім зупинили розгляд цього питання та оголосили перерву.

Раніше Рада звільнила міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, віцепрем'єрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину та міністра захисту довкілля Руслана Стрільця.

Водночас віцепрем'єрку з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук та очільника Фонду держмайна Віталія Коваля не звільнили, оскільки забракло голосів.