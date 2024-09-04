Рада уволила Малюську и объявила перерыв – нардеп

Верховная рада уволила министра юстиции Дениса Малюску.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За данное решение проголосовали 249 депутатов.

Малыш пришел в сессионный зал и выступил перед депутатами. Парламентарии из "Слуги народы" встретили Малюску аплодисментами.

Ожидается, что новую кандидатуру не будут рассматривать, а обязанности министра передадут вице-премьеру по евроинтеграции Ольге Стефанишиной.

После результативного голосования за увольнение министра юстиции Верховная Рада начала рассмотрение увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, однако остановили рассмотрение этого вопроса и объявили перерыв.

Ранее Рада уволила министра по вопросам стратегической промышленности Александра Камышина, вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину и министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца.

В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук и главу Фонда госимущества Виталия Коваля не уволили, поскольку не хватило голосов.