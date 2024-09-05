Кредит під заставу нерухомості у ломбарді. Аналіз ринку небанківських фінансових установ

Кредитний фінансовий ринок влаштований так, що не позичальник обирає, де йому краще взяти кредит, а навпаки, кредитор розглядає заявки та приймає рішення, чи видавати клієнту позику чи ні. Таким чином фінансова установа намагається убезпечити себе від неблагонадійних осіб та мати гарантію повного погашення боргу.

Вимоги до позичальників можуть бути різні, але якщо не вдаватися в подробиці, то в цілому кредитору потрібні вагомі гарантії виплати або у вигляді підтвердження платоспроможного і стабільного статусу клієнта, або ж у вигляді заставного об'єкта. При цьому банківські установи, схвалюючи кредит під заставу, часто вимагають і те, й інше. У цьому плані як альтернативу багато хто розглядає небанківські організації.

Небанківські фінансові установи, що видають кредит

Крім банків на українському фінансовому ринку існує низка організацій, готових видати позику:

Ломбарди. Загальна назва приватних кредиторів, що видають не лише дрібні суми, а й великі гроші під заставу майна, наприклад автоломбард;

Кредитні спілки. Збори інвесторів, які пропонують різні послуги над ринком фінансів;

Мікрофінансові організації. Невеликі суми на короткий термін із можливістю швидкого оформлення через інтернет;

Фінансові компанії. Приватні організації, що мають великі фінансові активи і надають кредит під заставу.

Щодо умов видачі грошей, то тут все дуже відрізняється. Розглянемо основні категорії вимог до позичальника:

Ставки за кредитом: може бути від 18 до 50% річних, котрий іноді вище;

Максимальна сума позики від однієї тисячі до 15 мільйонів;

Строки виплати всієї позички: від кількох місяців до 10 років, в повному обсязі організації допускають дострокове погашення;

Особисті вимоги до позичальника: наявність офіційного доходу, кредитна історія, склад сім'ї, наявність бізнесу чи активів, обмеження віком.

Таким чином, кожна фінансова установа розробляє свої підходи та вимоги до позичальника, оцінюючи ризики та можливі доходи для себе.

Безпека та переваги заставного кредиту через фінансову компанію﻿

Проаналізувавши український ринок небанківських фінансових установ, можна дійти висновку, що найнижчі ставки та лояльні умови для позичальника пропонують приватні фінансові компанії. Головною вимогою залишається лише той факт, що кредит під заставу вимагає від позичальника бути повнолітнім і мати нерухомість одноосібно, без співвласників. Крім того, квартира, будинок або земельна ділянка не повинні бути в заставі в іншій організації або в іпотечному кредиті.

Для прикладу, серед усіх українських компаній можна виділити одну фінансову організацію «Банкнота», яка на думку фінансового експерта має високий рейтинг довіри та створює найбільш вигідні пропозиції на ринку.

Отже, які умови на кредит під заставу від компанії «Банкнота»:

Кредит можна оформити під заставу квартири, будинку, дачі, земельної ділянки, комерційної нежитлової нерухомості та авто;

Річна процентна ставка до 24% річних;

Максимальна сума кредитування до 15 мільйонів гривень, тіло кредиту розраховується від ринкової оцінки (80% вартості нерухомості);

Відсутність штрафів, можливість пролонгації та дострокового погашення;

Вік позичальника віком від 18 років;

Виплата кредиту на суму терміном до 10 років;

Видача кредиту на підставі паспорта, ідентифікаційного коду та документів на власність.

Слід також враховувати регіональні умови. Наприклад, вищенаведена компанія розглядає як заставу лише нерухомість у Києві та Київській області.