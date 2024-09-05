Кредит под залог недвижимости в ломбарде. Анализ рынка небанковских финансовых учреждений

Кредитный финансовый рынок устроен так, что не заемщик выбирает, где ему лучше взять кредит, а наоборот, кредитор рассматривает заявки и принимает решение, выдавать клиенту ссуду или нет. Таким образом финансовое учреждение пытается обезопасить себя от неблагонадежных лиц и иметь гарантию полного погашения долга.

Требования к заемщикам могут быть самые разные, но если не вдаваться в подробности, то в целом кредитору нужны весомые гарантии выплаты либо в виде подтверждения платежеспособного и стабильного статуса клиента, либо же в виде залогового объекта. При этом банковские учреждения, одобряя кредит под залог, часто требуют и то, и другое. В этом отношении как альтернативу многие рассматривают небанковские организации.

Небанковские финансовые учреждения, которые выдают кредит

Помимо банков на украинском финансовом рынке существует целый ряд организаций, готовых выдать ссуду:

Ломбарды. Общее название частных кредиторов, выдающих не только мелкие суммы, но и большие деньги под залог имущества, например, автоломбард;

Кредитные союзы. Собрания инвесторов, предлагающие разные услуги на рынке финансов;

Микрофинансовые организации. Небольшие суммы на короткий срок с возможностью быстрого оформления через интернет;

Финансовые компании. Частные организации, располагающие большими финансовыми активами и предоставляющие кредит под залог.

Что касается условий выдачи денег, то здесь все очень отличается. Рассмотрим основные категории требований к заемщику:

Ставки по кредиту: могут быть от 18 до 50% годовых, а иногда и выше;

Максимальная сумма займа: от одной тысячи до 15 миллионов;

Сроки выплаты всей ссуды: от нескольких месяцев до 10 лет, не все организации допускают досрочное погашение;

Личные требования к заемщику: наличие официального дохода, кредитная история, состав семьи, наличие бизнеса или активов, ограничения по возрасту.

Таким образом, каждое финансовое учреждение разрабатывает свои подходы и требования к заемщику, оценивая риски и возможные доходы для себя.

Безопасность и преимущества залогового кредита через финансовую компанию﻿

Проанализировав украинский рынок небанковских финансовых учреждений, можно прийти к выводу, что самые низкие ставки и лояльные условия для заемщика предлагают частные финансовые компании. Главным требованием остается лишь тот факт, что кредит под залог требует от заемщика быть совершеннолетним и владеть недвижимостью единолично, без совладельцев. Кроме того, квартира, дом или земельный участок не должны быть в залоге в другой организации, либо в ипотечном кредите.

Для примера, среди всех украинских компаний можно выделить одну финансовую организацию «Банкнот﻿а», которая по мнению финансового эксперта обладает высоким рейтингом доверия и создает наиболее выгодные предложения на рынке.

Итак, какие условия на кредит под залог от компании «Банкнота»:

Кредит можно оформить под залог квартиры, дома, дачи, земельного участка, коммерческой нежилой недвижимости и авто;

Годовая процентная ставка до 24% годовых;

Максимальная сумма кредитования до 15 миллионов гривен, тело кредита рассчитывается от рыночной оценки (80 % от стоимости недвижимости);

Отсутствие штрафов, возможность пролонгации и досрочного погашения;

Возраст заемщика от 18 лет;

Выплата кредита на крупную сумму сроком до 10 лет;

Выдача кредита на основании паспорта, идентификационного кода и документов на собственность.

Следует также учитывать региональные условия. Например, вышеприведенная компания рассматривает в качестве залога только недвижимость в Киеве и Киевской области.