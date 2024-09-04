Лукашенко помилував ще 30 політв’язнів
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв’язнів, засуджених, як твердить влада, за "злочини протестної спрямованості", повідомляє Українська правда.
Про це говорить указ Лукашенка, опублікований 4 вересня
Серед помилуваних 7 жінок і 23 чоловіки. Більшість засуджених – батьки неповнолітніх і малолітніх дітей.
В указі йдеться, що для помилування вони виконали обов'язкові умови: подали клопотання про помилування, визнали провину, щиро покаялися і дали обіцянку вести правовий спосіб життя.
Нагадаємо:
- В кінці липня Лукашенко помилував німця Ріко Крігера, якого засудили до страти через нібито роботу на "українські спецслужби". Крігер був серед політв'язнів, яких обміняли країни Заходу та Росія 1 серпня.
- 16 серпня Лукашенко підписав указ, яким було помиловано 30 людей, також засуджених за "злочини протестної спрямованості". Серед звільнених – 14 жінок та 16 чоловіків, у тому числі люди пенсійного віку і ті, які мають серйозні захворювання.