Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных, осужденных, как утверждают власти, за "преступления протестной направленности", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ Лукашенко, опубликованный 4 сентября.

Среди помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных - родители несовершеннолетних и малолетних детей.

В указе говорится, что для помилования они выполнили обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне покаялись и дали обещание вести правовой образ жизни.

Напомним: