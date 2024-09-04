Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных, осужденных, как утверждают власти, за "преступления протестной направленности", сообщает Украинская правда.
Об этом говорит указ Лукашенко, опубликованный 4 сентября.
Среди помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных - родители несовершеннолетних и малолетних детей.
В указе говорится, что для помилования они выполнили обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне покаялись и дали обещание вести правовой образ жизни.
Напомним:
- В конце июля Лукашенко помиловал немца Рико Кригера, которого приговорили к смертной казни за якобы работу на "украинские спецслужбы". Кригер был среди политзаключенных, которых обменяли страны Запада и Россия 1 августа.
- 16 августа Лукашенко подписал указ, которым были помилованы 30 человек, также осужденных за "преступления протестной направленности". Среди освобожденных - 14 женщин и 16 мужчин, в том числе люди пенсионного возраста и те, которые имеют серьезные заболевания.