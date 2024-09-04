Зеленський прокоментував ймовірне звільнення Кулеби

Говорити про те, що Дмитро Кулеба отримає нову посаду після звільнення, ще рано. Про це стане відомо після того, як він звільнить крісло голови МЗС України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Я вже говорив про перезавантаження Кабміну, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді уряду, яка працювала для України 4,5, а хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках, міжнародна політика, дипломатія - не є виключенням" , - сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, він сьогодні не може прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр.