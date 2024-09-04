Зеленский прокомментировал вероятное увольнение Кулебы

Говорить о том, что Дмитрий Кулеба получит новую должность после увольнения, еще рано. Об этом станет известно после того, как он освободит кресло главы МИД Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Я уже говорил о перезагрузке Кабмина, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде правительства, которая работала для Украины 4,5, а кто-то 5 лет были министрами. Нам сегодня нужна новая энергия и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях, международная политика, дипломатия - не исключение" , - сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, он сегодня не может прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр.