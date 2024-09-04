Туск: Польща готова допомогти у відбудові Львова після удару РФ

Варшава готова долучитися до відбудови інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетної атаки Росії на Львів. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові" , - зазначив Туск.

Нагадаємо, у Львові завершили рятувальні роботи: унаслідок ударів РФ загинули семеро людей, 64 постраждали, врятовано 12 людей.

Внаслідок нічної ракетної атаки РФ на Львів пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема вілла Юзефи Франц 1893 року, де розташований Центр спортивної медицини і реабілітації.