Туск: Польша готова помочь в восстановлении Львова после удара РФ

Варшава готова присоединиться к восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате ракетной атаки России на Львов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждены многие исторические многоквартирные дома. Польша готова помочь в их восстановлении" , - отметил Туск.

Напомним, во Львове завершили спасательные работы: в результате ударов РФ погибли семь человек, 64 пострадали, спасены 12 человек.

В результате ночной ракетной атаки РФ на Львов повреждено по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, в том числе вилла Юзефы Франц в 1893 году, где расположен Центр спортивной медицины и реабилитации.