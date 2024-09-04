Українські десантники захопили в полон 9 російських окупантів

Десантники 46 окремої аеромобільної бригади поділилися відео захоплення в полон окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що днями завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника.

Будівлю було оточено й взято під вогневий контроль. Вказано, що після певних роздумів росіяни прийняли єдине вірне в такому випадку рішення – вийти з піднятими руками й здатися в український полон.

"Так вони подовжили свої нікчемні життя, а 46 бригада зробила свій внесок у поповнення обмінного фонду. Завдяки чому ще більше українських воїнів зможуть у перспективі повернутися на Батьківщину".