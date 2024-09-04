Украинские десантники захватили в плен 9 российских оккупантов

Десантники 46 отдельной аэромобильной бригады поделились видео захвата в плен оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ.

Отмечается, что на днях благодаря разведке удалось вовремя обнаружить убежище, в котором находился передовой отряд противника.

Здание было окружено и взято под огневой контроль. Указано, что после определенных размышлений россияне приняли единственное верное в таком случае решение - выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен.

"Так они продлили свои никчемные жизни, а 46 бригада сделала свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину".