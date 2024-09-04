Зеленський візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу" після провалу голосувань у Раді

Президент Володимир Зеленський візьме участь у засідання фракції "Слуга народу". Воно відбудеться ввечері середи, 4 вересня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили власні джерела.

За даними джерела, візит Зеленського буде присвячений кадровим питанням у Кабінеті міністрів. Зокрема тому, що сьогодні Верховна Рада провалила вже кілька важливих голосувань щодо звільнення міністрів.

Що цьому передувало

Напередодні низка міністрів подали заяви на звільнення. Сьогодні Верховна Рада України сьогодні звільнила Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з Мін'юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Однак не було підтримано відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна.

Окрім цього на звільнення очікує і голова МЗС Дмитро Кулеба, який сьогодні написав заяву про відставку.

Джерела зазначають, що Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Йдеться про призначення Кулеби до Брюсселя - де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України у Бельгії та Люксембурзі.