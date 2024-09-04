Зеленский примет участие в заседании фракции "Слуга народа" после провала голосований в Раде

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании фракции "Слуга народа". Она состоится вечером в среду, 4 сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили собственные источники.

По данным источника, визит Зеленского будет посвящен кадровым вопросам Кабинета министров. В частности, с тем, что сегодня Верховная Рада провалила уже несколько важных голосований по увольнению министров.

Что этому предшествовало

Накануне ряд министров подали заявления на увольнение. Сегодня Верховная Рада Украины сегодня уволила Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюску из Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Однако не была поддержана отставка Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества.

Кроме этого увольнения ожидает и глава МИД Дмитрий Кулеба, который сегодня написал заявление об отставке.

Источники отмечают, что Кулеба может возглавить одно из важных посольств. Речь идет о назначении Кулебы в Брюссель - где кроме представительств Украины при ЕС и НАТО есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.