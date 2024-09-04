Кім Чен Ин стратив десятки урядовців після масштабної повені в КНДР – ЗМІ

У Північній Кореї, ймовірно, стратили низку урядовців після масштабної повені наприкінці липня, яка забрала тисячі життів у північному регіоні країни. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, за даними телеканалу TV Chosun, минулого місяця в постраждалому від повені регіоні було розстріляно від 20 до 30 регіональних урядовців. Телеканал посилається на слова південнокорейського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Внаслідок руйнівних повеней могли загинути до кількох тисяч людей у найбільш постраждалому районі провінції Джаган.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї уважно стежить за ситуацією після отримання розвідданих, пов'язаних із цими подіями, розповів представник відомства, не надавши інших подробиць.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив на екстрених партійних зборах наприкінці липня, що суворо покарає тих, хто “серйозно нехтував” своїми обов'язками і тому несе відповідальність за жертви. Пропагандистський апарат Північної Кореї розповсюдив фотографії Кіма, який керує рятувальними роботами після стихійного лиха, але не повідомив про жодну загиблу людину.

Зливи пошкодили близько 4 100 будинків, заблокували дороги й залізничні колії, а також знищили близько трьох тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у місті Сінийджу і в сусідньому повіті Уйджу, згідно з повідомленнями північнокорейських державних засобів масової інформації. Центральне телеграфне агентство КНДР написало, що було врятовано близько п'яти тисяч людей.

За даними телеканалу TV Chosun, збитки від повені більші на півночі, в провінції Джаган, яка межує з Китаєм. Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що тіла були виявлені під час робіт з розчищення ґрунту після спаду рівня води.