Ким Чен Ын казнил десятки чиновников после масштабного наводнения в КНДР – СМИ

В Северной Корее, вероятно, казнили ряд чиновников после масштабного наводнения в конце июля, унесшего тысячи жизней в северном регионе страны. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

В частности, по данным телеканала TV Chosun, в прошлом месяце в пострадавшем от наводнения регионе было расстреляно от 20 до 30 региональных чиновников. Телеканал ссылается на слова южнокорейского чиновника, говорившего на условиях анонимности. В результате разрушительных наводнений могли погибнуть до нескольких тысяч человек в наиболее пострадавшем районе провинции Джаган.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи внимательно следит за ситуацией после получения разведданных, связанных с этими событиями, рассказал представитель ведомства, не предоставив других подробностей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на экстренном партийном собрании в конце июля, что строго накажет тех, кто "серьезно пренебрегал" своими обязанностями и поэтому несет ответственность за жертвы. Пропагандистский аппарат Северной Кореи распространил фотографии Кима, который руководит спасательными работами после стихийного бедствия, но не сообщил ни об одном погибшем человеке.

Ливни повредили около 4 100 домов, заблокировали дороги и железнодорожные пути, а также уничтожили около трех тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в городе Синыйджу и в соседнем уезде Уйджу, согласно сообщениям северокорейских государственных средств массовой информации. Центральное телеграфное агентство КНДР написало, что было спасено около пяти тысяч человек.

По данным телеканала TV Chosun, ущерб от наводнения больше на севере, в провинции Джаган, граничащей с Китаем. Южнокорейские СМИ сообщали, что тела были обнаружены во время работ по расчистке почвы после спада уровня воды.