Китай прокоментував удар РФ по Полтаві та закликав до переговорів

Позиція Китаю щодо "української кризи", попри будь-які події, залишається незмінною і полягає у закликах до якнайшвидшого припинення вогню та пошуку політичного врегулювання конфлікту. Про це йдеться у відповіді офісу речника МЗС КНР на прохання відреагувати на жорстокий удар росіян по навчальному закладу в Полтаві і вбивство понад 50 людей, повідомляє Укрінформ.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" (так у КНР називають російську геноцидну війну проти України – ред.) є послідовною і чіткою. В інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь, зупинити бойові дії та шукати політичне вирішення конфлікту" , - ідеться у відповіді.

На переконання китайської сторони, наразі першочерговим завданням є охолодження ситуації, для чого потрібно не допускати розширення лінії фронту, уникати ескалації бойових дій та утримуватися від кроків, що ведуть до посилення збройного протистояння.

"Усім сторонам слід проявляти стриманість, уникати дій, які можуть призвести до загострення конфлікту, та створювати умови, щоб якнайшвидше дійти політичного врегулювання кризи" , - зазначили в МЗС Китаю.

Зауважимо, що від початку повномасштабної російської агресії проти України Китай декларує нейтралітет, уникає визначення агресора і жертви та утримується від засудження як жорстоких обстрілів російськими військовими житлових будинків і цивільної інфраструктури в українських містах, так і успішних атак Сил оборони України по об’єктах у глибині Росії, що використовуються для забезпечення окупаційної армії РФ.

Нагадаємо, у Полтаві внаслідок російського удару 3 вересня по навчальному закладу загинули 53 людини, постраждалих – 298.