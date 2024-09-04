Китай прокомментировал удар РФ по Полтаве и призвал к переговорам

Позиция Китая относительно "украинского кризиса", несмотря на какие-либо события, остается неизменной и заключается в призывах к скорейшему прекращению огня и поиску политического урегулирования конфликта. Об этом говорится в ответе офиса пресс-секретаря МИД КНР на просьбу отреагировать на жестокий удар россиян по учебному заведению в Полтаве и убийство более 50 человек, сообщает Укринформ.

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую геноцидную войну против Украины – ред.) последовательна и четкая. В интересах всех сторон как можно быстрее прекратить огонь, остановить боевые действия и искать политическое разрешение конфликта" , - говорится в ответе.

По убеждению китайской стороны, первоочередной задачей является охлаждение ситуации, для чего нужно не допускать расширения линии фронта, избегать эскалации боевых действий и воздерживаться от шагов, ведущих к усилению вооруженного противостояния.

"Всем сторонам следует проявлять сдержанность, избегать действий, которые могут привести к обострению конфликта, и создавать условия, чтобы как можно быстрее прийти к политическому урегулированию кризиса" , - отметили в МИД Китая.

Заметим, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины Китай декларирует нейтралитет, избегает определения агрессора и жертвы и воздерживается от осуждения как жестоких обстрелов российскими военными жилых домов и гражданской инфраструктуры в украинских городах, так и успешных атак Сил обороны Украины по объектам России, используемые для обеспечения оккупационной армии РФ.

Напомним, в Полтаве в результате российского удара 3 сентября по учебному заведению погибли 53 человека, пострадавших – 298.