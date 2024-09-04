Верещук після звільнення може отримати посаду в ОП - джерела

Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі звільнення з посади може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Вона, можливо, посяде місце Юлії Соколовської, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіли два джерела у владі.

Як й відзначалось вище, у разі звільнення, Верещук, можливо, посяде місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської. Остання ж відправиться на дипломатичну роботу.

Додамо, що, сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді не вистачило голосів для звільнення Верещук.

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів та Офісі президента

Вчора, 3 вересня, у фракції "Слуга Народу" анонсували кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, а джерела розповіли, що перестановки очікуються також й в Офісі президента.

Сьогодні ж Рада підтримала звільнення: