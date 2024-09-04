Верещук після звільнення може отримати посаду в ОП - джерела
Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі звільнення з посади може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Вона, можливо, посяде місце Юлії Соколовської, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповіли два джерела у владі.
Як й відзначалось вище, у разі звільнення, Верещук, можливо, посяде місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської. Остання ж відправиться на дипломатичну роботу.
Додамо, що, сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді не вистачило голосів для звільнення Верещук.
Кадрові зміни в Кабінеті міністрів та Офісі президента
Вчора, 3 вересня, у фракції "Слуга Народу" анонсували кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, а джерела розповіли, що перестановки очікуються також й в Офісі президента.
Сьогодні ж Рада підтримала звільнення:
- Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей;
- Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції;
- Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.