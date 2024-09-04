Верещук после увольнения может получить должность в ОП - источники

Вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук в случае увольнения с должности может занять должность заместителя главы Офиса президента. Она, возможно, займет место Юлии Соколовской, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали два источника во власти.

Как и отмечалось выше, в случае увольнения, Верещук, возможно, займет место заместителя главы Офиса президента Юлии Соколовской. Последняя отправится на дипломатическую работу.

Добавим, что сегодня, 4 сентября, в Верховной Раде не хватило голосов для увольнения Верещук.

Кадровые изменения в Кабинете министров и Офисе президента

Вчера, 3 сентября, во фракции "Слуга Народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабинете министров, а источники рассказали, что перестановки ожидаются также и в Офисе президента.

Сегодня же Рада поддержала увольнение: