Верещук после увольнения может получить должность в ОП - источники
Вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук в случае увольнения с должности может занять должность заместителя главы Офиса президента. Она, возможно, займет место Юлии Соколовской, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказали два источника во власти.
Как и отмечалось выше, в случае увольнения, Верещук, возможно, займет место заместителя главы Офиса президента Юлии Соколовской. Последняя отправится на дипломатическую работу.
Добавим, что сегодня, 4 сентября, в Верховной Раде не хватило голосов для увольнения Верещук.
Кадровые изменения в Кабинете министров и Офисе президента
Вчера, 3 сентября, во фракции "Слуга Народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабинете министров, а источники рассказали, что перестановки ожидаются также и в Офисе президента.
Сегодня же Рада поддержала увольнение:
- Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей; Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по евроинтеграции; Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.