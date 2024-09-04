Криптореволюція в Україні: 26% українців володіють цифровими активами

Нещодавно Gradus Research провели дослідження, щоб дізнатися яке ставлення зараз в українців до криптовалюти. За його результатами чверть опитаних мають віртуальні кошти. Опитування було проведено серед громадян віком від 18 до 60 років, які проживають в містах з населенням більш ніж 100 тисяч осіб. Дослідження базується на думках 883 українців. Давайте разом проаналізуємо його результати.

Детальніше про результати дослідження

Більше ніж чверть опитаних українців уже долучилися до світу криптовалют, що свідчить про стрімкий розвиток цього сегмента ринку в Україні. Ці дані підтверджують, що країна рухається у напрямку масового використання криптовалюти та технології блокчейн. Серед факторів, які вплинули на рішення мати цифрові активи, респонденти зазначили:

популярність криптовалюти - 47%;

можливість отримати прибуток - 40%;

захист від інфляції - 33%;

можливість проводити фінансові операції анонімно - 30%;

незалежність системи від централізованих органів управління - 26%.

Серед тих опитуваних, які ще не мають власних криптоактивів, половина має інтерес до цієї сфери та зацікавлені в тому, щоб почати користуватися віртуальними монетами. 37% не мають такого наміру, а 13% не змогли визначитися з відповіддю.

Варто наголосити, що перед тим, як розпочати торгівлю криптовалютами, варто ретельно вивчити пропозиції топ криптобірж. Кожна з них має свої особливості: комісії, доступні торгові інструменти, рівень безпеки та підтримки клієнтів. Рекомендується звернути увагу на відгуки інших користувачів. Порівняння цих характеристик допоможе обрати платформу, яка найбільш відповідає вашим потребам та рівню досвіду.

Яке ставлення в українців до криптовалюти

В ході дослідження респонденти також мали змогу висловити власну думку про відношення до криптовалюти. 53% людей підтримали твердження, що за криптовалютою майбутнє фінансової системи. Також 74% бачать можливість заробити на цьому новому виду грошей. Це свідчить про високий рівень довіри українців до криптовалют та їхню готовність до інновацій. Експерти прогнозують, що інтерес українців до криптовалют буде продовжувати зростати. Однак, для подальшого розвитку цього ринку необхідні:

посилити регулювання, щоб захистити інвесторів від шахрайства та створить більш сприятливі умови для розвитку легального бізнесу;

поширювати інформації про криптовалюту, щоб допомогти людям приймати більш обґрунтовані рішення і зменшити ризики втратити власні кошти;

створювати зручні сервіси для купівлі, продажу та зберігання криптовалют.

Криптовалюти стають новим стандартом фінансових взаємодій. Майбутнє фінансової системи вже неможливо уявити без криптовалюти. Стрімкий розвиток цього ринку спонукає банки та інші фінансові інститути адаптуватися до нових умов та пропонувати своїм клієнтам більш інноваційні продукти та послуги. З розвитком технології блокчейн та появою нових видів криптовалют, ми можемо очікувати ще більшої інтеграції цифрових активів у наше життя.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance.