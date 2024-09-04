Криптореволюция в Украине: 26% украинцев владеют цифровыми активами

Недавно Gradus Research провели исследование, чтобы узнать какое отношение сейчас у украинцев к криптовалюте. По его результатам у четверти опрошенных есть виртуальные средства. Опрос был проведен среди граждан в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Исследование базируется на мнениях 883 украинцев. Давайте вместе проанализируем его результаты.

Подробнее о результатах исследования

Более четверти опрошенных украинцев уже присоединились к миру криптовалют, что свидетельствует о стремительном развитии этого сегмента рынка в Украине. Эти данные подтверждают, что страна движется в направлении массового использования криптовалюты и технологии блокчейн. Среди факторов, повлиявших на решение иметь цифровые активы, респонденты отметили:

популярность криптовалюты – 47%;

возможность получить прибыль – 40%;

защита от инфляции – 33%;

возможность проводить финансовые операции анонимно – 30%;

независимость системы от централизованных органов управления – 26%.

Среди опрошенных, у которых еще нет собственных криптоактивов, половина имеет интерес к этой сфере и заинтересованы в том, чтобы начать пользоваться виртуальными монетами. 37% не намерены, а 13% не смогли определиться с ответом.

Следует отметить, что перед тем, как начать торговлю криптовалютами, следует тщательно изучить предложения топ криптобирж. У каждой из них есть свои особенности: комиссии, доступные торговые инструменты, уровень безопасности и поддержки клиентов. Рекомендуется обратить внимание на отзывы других пользователей. Сравнение этих характеристик поможет выбрать платформу, наиболее подходящую вашим потребностям и уровню опыта.

Какое отношение у украинцев к криптовалюте

В ходе исследования респонденты также имели возможность высказать свое мнение об отношении к криптовалюте. 53% людей поддержали утверждение, что за криптовалютой будущее финансовой системы. Также 74% видят возможность заработать на этом новом виде денег. Это свидетельствует о высоком уровне доверия украинцев к криптовалютам и их готовности к инновациям. Эксперты прогнозируют, что интерес украинцев к криптовалютам будет продолжать расти. Однако для дальнейшего развития этого рынка необходимо:

усилить регулирование, чтобы защитить инвесторов от мошенничества и создаст более благоприятные условия для развития легального бизнеса;

распространять информацию о криптовалюте, чтобы помочь людям принимать более обоснованные решения и уменьшить риски потерять собственные средства;

создавать удобные сервисы для купли, продаж и хранения криптовалют.

Криптовалюта становится новым стандартом финансовых взаимодействий. Будущее финансовой системы уже невозможно представить без криптовалюты. Стремительное развитие рынка побуждает банки и другие финансовые институты адаптироваться к новым условиям и предлагать своим клиентам более инновационные продукты и услуги. С развитием технологии блокчейн и появлением новых видов криптовалют мы можем ожидать еще большей интеграции цифровых активов в нашу жизнь.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance.