Спікер палати парламенту Чехії приїхала до Львова

Спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова приїхала в Україну і перебуває у Львові, повідомляє Європейська правда.

Gро це стало відомо з її соцмереж.

Вдень 4 вересня Пекарова-Адамова повідомила, що приїхала на місце влучання під час нічної ракетної атаки РФ у Львові.

"Кілька людей, серед яких діти, зовсім недавно загинули тут. Лиш за день після того, як росіяни вдарили по лікарні і навчальному закладі у Полтаві, де внаслідок цього надзвичайно варварського вчинку загинули 50 невинних. Росія має зазнати поразки", – написала спікерка.

Згодом вона опублікувала фото з кладовища, куди поїхала віддати шану загиблим захисникам України.

"Їхня хоробрість у боротьбі за свободу проти російської агресії не має бути забутою", – написала Пекарова-Адамова.

Na lvovském hřbitově jsem uctila památku padlých ukrajinských hrdinů.



Jejich odvaha v boji za svobodu proti ruské agresi nesmí být zapomenuta. pic.twitter.com/git37hqCg5 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 4, 2024

Інші деталі візиту спікерки на цей час невідомі.

Маркета Пекарова-Адамова також приїздила в Україну у листопаді 2023 року на спецзасідання Верховної Ради, де були присутні спікери парламентів ще низки європейських країн.

Також 4 вересня в Україні перебуває з візитом прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, під час нього підписали угоду про підтримку та співробітництво між Україною та Ірландією.