Спікер палати парламенту Чехії приїхала до Львова
Спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова приїхала в Україну і перебуває у Львові, повідомляє Європейська правда.
Gро це стало відомо з її соцмереж.
Вдень 4 вересня Пекарова-Адамова повідомила, що приїхала на місце влучання під час нічної ракетної атаки РФ у Львові.
"Кілька людей, серед яких діти, зовсім недавно загинули тут. Лиш за день після того, як росіяни вдарили по лікарні і навчальному закладі у Полтаві, де внаслідок цього надзвичайно варварського вчинку загинули 50 невинних. Росія має зазнати поразки", – написала спікерка.
Згодом вона опублікувала фото з кладовища, куди поїхала віддати шану загиблим захисникам України.
"Їхня хоробрість у боротьбі за свободу проти російської агресії не має бути забутою", – написала Пекарова-Адамова.
Інші деталі візиту спікерки на цей час невідомі.
Маркета Пекарова-Адамова також приїздила в Україну у листопаді 2023 року на спецзасідання Верховної Ради, де були присутні спікери парламентів ще низки європейських країн.
Також 4 вересня в Україні перебуває з візитом прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, під час нього підписали угоду про підтримку та співробітництво між Україною та Ірландією.