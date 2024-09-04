Спикер палаты парламента Чехии приехала во Львов

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова приехала в Украину и находится во Львове, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно из ее соцсетей.

Днем 4 августа Пекарова-Адамова сообщила, что приехала на место попадания во время ночной ракетной атаки РФ во Львове.

"Несколько человек, среди которых дети, совсем недавно погибли здесь. Только через день после того, как россияне ударили по больнице и учебному заведению в Полтаве, где в результате этого чрезвычайно варварского поступка погибли 50 невинных. Россия должна потерпеть поражение", – написала спикер.

Впоследствии она опубликовала фото с кладбища, куда поехала отдать дань уважения погибшим защитникам Украины.

"Их храбрость в борьбе за свободу против российской агрессии не должна быть забыта", – написала Пекарова-Адамова.

Na lvovském hřbitově jsem uctila památku padlých ukrajinských hrdinů.



Jejich odvaha v boji za svobodu proti ruské agresi nesmí být zapomenuta. pic.twitter.com/git37hqCg5 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 4, 2024

Другие детали визита спикера в настоящее время неизвестны.

Маркета Пекарова-Адамова также приезжала в Украину в ноябре 2023 года на спецзаседание Верховной Рады, где присутствовали спикеры парламентов еще ряда европейских стран.