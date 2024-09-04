Умєров у Британії закликав прискорити надання Україні необхідного озброєння

Міністр оборони України Рустем Умєров під час візиту до Великої Британії закликав партнерів і союзників прискорити постачання критично необхідної зброї для захисту України від терористичних атак РФ, повідомляє Укрінформ.

"Перебуваючи у ці дні з робочим візитом у Великій Британії, знову звернувся до наших партнерів та союзників із закликом прискорити постачання критично необхідної зброї та підтримки" , - написав Умєров.

За його словами, під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі він наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах на території РФ.

"Це критично важливо, щоб зупинити російський терор, який сьогодні знову забрав життя наших громадян" , - заявив український міністр.

Глави оборонних відомств також обговорили зміцнення співпраці в оборонно-промисловому комплексі, додаткове фінансування для створення довгострокових спільних оборонних проєктів.

"Окремо порушили питання розвитку таких технологій як ракетні системи, дрони, системи РЕБ та наземні роботизовані системи, де Україна вже має унікальний досвід і знання. Разом з Великою Британією ми можемо перетворити ці знання на реальну силу" , - переконаний Умєров.

Він висловив співчуття сімʼям загиблих у Львові та запевнив, що Міноборони робить усе можливе, щоб отримати механізми для протидії терору російських окупантів.