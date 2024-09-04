Умеров в Британии призвал ускорить предоставление Украине необходимого вооружения

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Великобританию призвал партнеров и союзников ускорить поставки критически необходимого оружия для защиты Украины от террористических атак РФ, сообщает Укринформ.

"Находясь в эти дни с рабочим визитом в Великобритании, снова обратился к нашим партнерам и союзникам с призывом ускорить поставки критически необходимого оружия и поддержки" , - написал Умеров. ﻿

По его словам, во время встречи с министром обороны Великобритании Джоном Гили он отметил необходимость применения дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

"Это критически важно, чтобы остановить российский террор, который сегодня снова унес жизни наших граждан" , - заявил украинский министр.

Главы оборонных ведомств также обсудили укрепление сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе, дополнительное финансирование для создания долгосрочных совместных оборонных проектов.

"Отдельно подняли вопросы развития таких технологий как ракетные системы, дроны, системы РЭБ и наземные роботизированные системы, где Украина уже имеет уникальный опыт и знания. Вместе с Великобританией мы можем превратить эти знания в реальную силу" , - убежден Умеров.

Он выразил соболезнования семьям погибших во Львове и заверил, что Минобороны делает все возможное, чтобы получить механизмы противодействия террору российских оккупантов.