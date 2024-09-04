ОВА: У Покровську залишається 26 тисяч людей, з них понад 1000 — діти
У Покровську Донецької області станом на 4 вересня досі залишаються 26 тисяч людей, у тому числі 1076 дітей. Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Лівий берег.
У Покровську наразі перебувають 26 тисяч людей, у тому числі 1076 дітей. За останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей.
"Всі фінансові установи у міст не працюють. Водночас банкомати мають достатньо коштів, щоб обслуговувати населення, яке залишилося у місті. Працюють сімейні лікарі, деякі установи. Майже 90% усіх установ, які обслуговують населення, закриті", — зазначив очільник ОВА.
Водночас з Мирнограда Донецької області вдалося евакуювати ще трьох дітей. Наразі в місті залишаються двоє непонолітніх, які чекають на евакуацію.