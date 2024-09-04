ОВА: В Покровске остается 26 тысяч человек, из них более 1000 – дети

В Покровске Донецкой области на 4 сентября до сих пор остаются 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Левый берег.

В Покровске сейчас находятся 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей. За последний месяц из города эвакуировались более 20 тысяч человек.

"Все финансовые учреждения у городов не работают. В то же время банкоматы имеют достаточно средств, чтобы обслуживать оставшееся в городе население. Работают семейные врачи, некоторые учреждения. Почти 90% всех учреждений, обслуживающих население, закрыты" , — отметил глава ОВА.

В то же время из Мирнограда Донецкой области удалось эвакуировать еще троих детей. Сейчас в городе остаются двое несовершеннолетних, ожидающих эвакуации.