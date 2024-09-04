Макрон визначиться з кандидатурою прем’єра Франції до кінця дня – BFMTV

За неофіційною інформацією французьких ЗМІ, президент Франції Емманюель Макрон може оголосити ім’я нового прем’єр-міністра до кінця дня. ﻿Про це пише BFMTV, повідомляє Європейська правда.

Журналісти дізналися, що оголошення імені нового прем’єр-міністра, визначеного Макроном за підсумком консультацій з політсилами, очікується ввечері 4 вересня.

Заяву Єлисейського палацу з цього приводу можуть опублікувати між 17 і 20 годиною (18:00 і 21:00 за Києвом).

Поки невідомо, чи планує Макрон якесь публічне звернення, щоб пояснити свій вибір.

Більш імовірним вважають призначення прем’єром Ксав’є Бертрана, який зараз є очільником північного регіону О-де-Франс.

Раніше повідомляли, що основними фаворитами на прем’єрську посаду є колишній прем’єр-соціаліст, ексглава МВС Бернар Казньов та правоцентрист, багаторазовий член уряду Ксав’є Бертран, з яким президент спілкувався у понеділок.