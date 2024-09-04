Макрон определится с кандидатурой премьера Франции до конца дня – BFMTV

По неофициальной информации французских СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить имя нового премьер-министра до конца дня. Об этом пишет BFMTV, сообщает Европейская правда.

Журналисты узнали, что объявление имени нового премьер-министра, определенного Макроном по итогам консультаций с политсилами, ожидается вечером 4 сентября.

Заявление Елисейского дворца по этому поводу могут опубликовать между 17 и 20 часами (18:00 и 21:00 по Киеву).

Пока неизвестно, планирует ли Макрон какое-то публичное обращение, чтобы объяснить свой выбор.

Более вероятным считают назначение премьером Ксавье Бертрана, который сейчас является главой северного региона О-де-Франс.

Ранее сообщалось, что основными фаворитами на премьерскую должность являются бывший премьер-социалист, экс-глава МВД Бернар Казнев и правоцентрист, многократный член правительства Ксавье Бертран, с которым президент общался в понедельник.